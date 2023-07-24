У Києві затримали колишнього одеського військкома Борисова

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора та ДБР.

Після оголошення Борисову підозри у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень, нез’явлення на службу та в умисному ухиленні від військової служби, він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місце розташування тощо.

Колишнього керівника одеського військкомату шукали два дні. Зрештою його виявили та затримали у Києві.

Враховуючи намагання колишнього військкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Фото: Офіс Генпрокурора

Що відомо про ситуацію в Одеському ТЦК

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія".

За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного, за його дорученням, придбали автомобілі преміумкласу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

На початку грудня 2022 року підозрюваний, бувши військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

Надалі, в другій половині грудня 2022 року, посадовець шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Згодом там заявили, що Борисов продовжить виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування нібито не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не обіймає посаду начальника Одеського ТЦК. Міноборони пообіцяло жорстко реагувати й притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

Водночас головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.

Протягом 3 місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя усього керівного складу територіальних центрів комплектування.

22 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Президент Володимир Зеленський у суботу, 22 липня, заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству.