НАЗК перевіряє спосіб життя військкомів усіх рівнів
Протягом 3 місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя усього керівного складу територіальних центрів комплектування
Про це на брифінгу повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, пише "ЦЕНЗОР.нет".
За цей строк НАЗК планує перевірити усіх військкомів.
"На виконання рішення ради національної безпеки та оборони НАЗК спільно з іншими правоохоронними органами проводить моніторинг способу життя керівного складу територіальних центрів комплектування усіх рівнів. Протягом трьох місяців маємо на меті провести 100% перевірку", - зазначив Новіков.
Цьому рішенню передувала історія про керівника Одеського ТЦК Євгена Борисова, який придбав віллу в Іспанії за 4 млн євро.
Що відомо про Євгена Борисова
У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія"".
За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.
Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.
В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". 22 червня у "Півдні" заявили, що Борисов продовжить виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування нібито не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.
Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.
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