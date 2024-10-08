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Відпочивав на Сейшелах замість служби: до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього одеського військкома Борисова

Катерина Єсікова
8 жовтня, 2024 вiвторок
09:41
Кримінал Колишній військовий комісар Євген Борисов

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Одеського ОТЦК та СП Євгена Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських Островах

Зміст

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо Борисова за фактами підроблення документів та їх використання, самовільного залишення місця служби та ухилення від військової служби (ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 КК України). 

Наразі колишній одеський військком перебуває під вартою.

Нагадаємо, що слідство встановило, що підозрюваний 2 грудня 2022 року не з’явився вчасно на службу й ухилявся від її проходження до 16 грудня 2022 року. Як підтвердження поважної причини свого нез’явлення він надав завідомо підроблений документ. Це була виписка з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 року на лікуванні у медзакладі, начебто затверджена керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади. 

Також зазначається, що 19 грудня 2022 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком ввів лікуючого лікаря в оману та обманним шляхом отримав перевідний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо скерування на лікування за кордон.

При цьому встановлено, що з грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною в Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу колишнього військкома Борисова

22 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. 

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

Вже 24 липня у Києві працівники ДБР та Офісу генпрокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місцеперебування тощо.

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід Євгенові Борисову. Його відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

У листопаді суд продовжив термін перебування Борисова під вартою. Зазначалося, що колишній військком перебуватиме під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 грудня 2023 року включно. 

У квітні 2024 року ДБР завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення Євгена Борисова. Слідство встановило факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном на загальну суму понад 190 млн грн.

"Різниця між вартістю набутих активів і законними доходами фігуранта та членів його сімʼї становить понад 140 млн грн. Походження цих коштів не підтверджене жодними документами", - розповіли в ДБР.

Теги:
Одеса
Одещина
Офіс генпрокурора
ТЦК
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