Незаконне збагачення: ДБР завершило розслідування справи колишнього одеського військкома Борисова

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що слідство встановило факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном на загальну суму понад 190 млн грн.

"Різниця між вартістю набутих активів і законними доходами фігуранта та членів його сімʼї складає понад 140 млн грн. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами", - розповіли в ДБР.

Фігурант підозрюється за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, після чого справу буде передано до суду.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу колишнього військкома Борисова

22 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

24 липня у Києві працівники ДБР та Офісу генпрокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місцеперебування тощо.

25 липня 2023 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Борисову.

14 листопада суд продовжив термін перебування Борисова під вартою. У грудні в Іспанії арештували його нерухомість.