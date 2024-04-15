Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Незаконне збагачення: ДБР завершило розслідування справи колишнього одеського військкома Борисова

Незаконне збагачення: ДБР завершило розслідування справи колишнього одеського військкома Борисова

15 квітня, 2024 понедiлок
12:57
Кримінал Колишній військовий комісар Євген Борисов

ДБР завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Йому загрожує 10 років тюрми

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що слідство встановило факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном на загальну суму понад 190 млн грн.

"Різниця між вартістю набутих активів і законними доходами фігуранта та членів його сімʼї складає понад 140 млн грн. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами", - розповіли в ДБР.

Фігурант підозрюється за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, після чого справу буде передано до суду.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу колишнього військкома Борисова

22 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. 

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

24 липня у Києві працівники ДБР та Офісу генпрокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місцеперебування тощо.

25 липня 2023 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Борисову.

14 листопада суд продовжив термін перебування Борисова під вартою. У грудні в Іспанії арештували його нерухомість.

Теги:
Україна
Війна з Росією
ДБР
Читайте також:
Дональд Трамп
14 квітня, 2024 неділя
Трамп розвернувся в бік України, бо йому потрібні голоси прихильників Ніккі Гейлі: пояснює політолог Саакян
Джоан Роулінґ
11 квітня, 2024 четвер
Джоан Роулінг пояснила, що не вибачить зіркам фільмів про Гаррі Поттера Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон 
Смоленська катастрофа
14 квітня, 2024 неділя
Чому Росія після авіакатастрофи на Смоленщині не віддає Польщі рештки літака Качинського: версія журналіста Боболовича
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.27
    Купівля 39.27
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 41.95
    Продаж 42.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 квітня
14:10
війна з Росією
В окупованому Бердянську було чутно вибух: росіяни кажуть про збиття двох ракет
14:10
Снайпер ЗСУ
Україна має $6 млрд бюджетних коштів на оборонні закупівлі: Камишін каже, що "це дуже мало"
14:07
OPINION
Віктор Шлінчак
Може, на Європу вплине чергова хвиля українських біженців?
14:06
Білорусь військові навчання
Вагнерівці готують білорусів до диверсійної роботи в Україні, - Спротив
14:03
Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун йде у відставку після 20 років на посаді
13:47
Нідерланди
Уряд Нідерландів виділив додаткові $4,4 млрд на допомогу Україні до 2026 року
13:44
Австралійські вчені назвали найкращий час для занять спортом
13:36
Кулеба
Кулеба: Коли Україна і Грузія вступлять до НАТО, Чорне море стане регіоном миру і стабільності
13:33
На фото людина, що працює за комп'ютером
Українські хакери вразили сайти партнерів оборонної компанії РФ, яка випускає бронемашини "Ахмат"
13:32
діти, злочини росії
Данія реалізує в Україні масштабний проєкт для дітей, позбавлених батьківського піклування
13:14
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Друзі Путіна хочуть зруйнувати Євросоюз, - фон дер Ляєн застерегла ЄС від російського впливу на європейські вибори
13:13
дощ
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує дощову і холодну погоду в Україні цього тижня
13:11
Зроблено в Україні
"Зроблено в Україні": до реалізації програми залучили Mastercard
12:59
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
"Олімпійське перемир'я": Макрон поговорить із Сі Цзіньпіном щодо припинення вогню в Україні та Газі на час Олімпіади
12:58
Василіса Степаненко - українська журналістка, одна з наймолодших лауреатів Пулітцерівської премії, продюсерка фільму "20 днів у Маріуполі"
Продюсерка "20 днів у Маріуполі" Степаненко розповіла, що команда стежить за долями героїв фільму
12:44
Еммануель Макрон
Атака Ірану на Ізраїль: Макрон пояснив, чому Франція перехоплювала дрони
12:41
Анджей Дуда Президент Польщі
Дуда заявив, що у разі нападу на Литву польські війська стануть на її захист
12:34
Ексклюзив
Олександр Ябчанка
Я намагаюся вирішити проблему недовіри між військовими і тилом, - командир роти батальйону "Вовки Да Вінчі" Ябчанка про рекрутинговий тур
12:23
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру експрацівниці Укрпошти, яка під час окупації Ізюма поширювала пропагандистські газети
12:15
Інтерв’ю
Сергій Згурець
Чи може Україна самостійно забезпечити свої військові потреби. Пояснює Сергій Згурець
12:14
Shahed-136
Збирають "шахеди": українські хакери та InformNapalm здобули дані компанії з виробництва БпЛА "Альбатрос"
12:08
Полякова запускає кулінарне шоу з військовими "Польова кухня"
12:03
Огляд
Баєр - чемпіон Німеччини з футболу
"Баєр" став чемпіоном Німеччини, російські повії довели експрезидента IBU до в'язниці, а "Реал" та "Ман Сіті" зіграли суперматч у ЛЧ. Головні спортивні новини за тиждень
12:00
OPINION
Олексій Панич
Чому ставлення Заходу до України та Ізраїлю різне
11:54
на фото: Часів Яр
Атаки РФ на Часів Яр: у МВА назвали основний аргумент тих, хто відмовляється евакуюватися
11:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Для українських біженців у Європі може розпочатися гонка на виживання, поки Росія продовжує руйнувати енергосистему України. Акценти світових ЗМІ 15 квітня
11:39
телемарафон
Шмигаль відповів на петицію з проханням спрямувати гроші з телемарафону на ЗСУ
11:32
Оновлено
У Севастополі пролунали вибухи: окупанти підняли в небо гелікоптери і штурмовики та перекрили Кримський міст
11:27
Україна_Словаччина
Україна і Словаччина підписали меморандум про поглиблення співпраці в атомній галузі
11:18
відключення електроенергії
На Чернігівщині енергетики підірвалися на вибуховому предметі: двох електромонтерів госпіталізували
11:11
На фото: Макс Барських
Співак Макс Барських опинився з концертом в Ізраїлі в ніч атаки Ірану
11:11
Обстріл Донеччини
Росіяни увечері обстріляли Сіверськ на Донеччині: загинули четверо людей
11:11
відключення електроенергії
Через негоду знеструмлено 36 населених пунктів на Хмельниччині й Житомирщині: ситуація в енергосистемі станом на 15 квітня
11:01
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
Поваги та стимулів для захисників я не побачив: нардеп Ар‘єв пояснив, чому фракція "Європейська Солідарність" не голосувала за законопроєкт про мобілізацію
10:49
На Миколаївщині юнак і дівчина постраждали від боєприпасу, який знайшли й принесли додому
10:26
Збирав дані для росіян про розміщення ППО: мешканцю Черкас загрожує до 8 років тюрми
10:20
прикордонник
Прикордонники відбили напад ворожої ДРГ на Сумщині
10:19
На фото: Надя Дорофєєва та Міша Лебіга
Дорофєєва випустить спільну пісню з блогером Лебігою
10:04
OPINION
Віктор Андрусів
Чи готує Путін новий наступ?
10:02
Ексклюзив
мобілізація
"Ми дуже багато часу втратили": майор ЗСУ Кудряшов щодо закону про мобілізацію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV