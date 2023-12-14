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В Іспанії арештували нерухомість ексвійськкома Одеси

14 грудня, 2023 четвер
17:06
Кримінал Колишній військовий комісар Євген Борисов

Державне бюро розслідувань разом з місцевою поліцією Іспанії провели обшуки в іспанській нерухомості одеського військкома Євгена Борисова: віллу та офісне приміщення арештували

Про це інформує ДБР. 

У ході розслідування стало відомо, що колишній військовий комісар Одеси Борисов придбав нерухоме майно в іспанському місті Марбелья провінції Малага. 

Йдеться про будинок вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м, придбаний у грудні 2022 року на ім'я матері Борисова, та офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м, яке військком разом з дружиною придбали в лютому 2023 року. 

"13 грудня 2023 року на підставі надісланого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу, національною поліцією Королівства Іспанія, за участі працівників Головного слідчого управління ДБР, проведено обшуки у придбаній родичами військкома вілли та офісного приміщення", - йдеться в повідомленні. 

Під час обшуку вилучили документи, які засвідчують право володіння та розпорядження майном членами родини Борисова. Відтак відповідні органи в Іспанії арештували це нерухоме майно. 

Що відомо про ситуацію в Одеському ТЦК

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" – "Батальйон "Іспанія"".

За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного за його дорученням придбали автомобілі преміумкласу та нерухоме майно в Королівстві Іспанія. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

На початку грудня 2022 року підозрюваний, який був військовою службовою особою, що відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись із військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

У другій половині грудня 2022 року посадовець виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, на Сейшельських островах та в Іспанії.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Згодом там заявили, що Борисов продовжить виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування нібито не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не обіймає посаду начальника Одеського ТЦК. Міноборони пообіцяло жорстко реагувати й притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко. А у НАЗК заявили, що протягом трьох місяців планують перевірити спосіб життя усього керівного складу територіальних центрів комплектування.

22 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. 

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

У понеділок, 24 липня, у Києві ДБР разом з Офісом генерального прокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місце перебування тощо.

25 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Борисову. Його відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Згодом суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 грудня 2023 року включно.

Суспільство
Одеса
Іспанія
ДБР
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