Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Експосадовцям Київзеленбуду оголосили підозру у розтраті 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу

Експосадовцям Київзеленбуду оголосили підозру у розтраті 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу

15 червня, 2024 субота
03:51
Кримінал Київзеленбуд

Колишнім посадовцям Київзеленбуду оголосили підозри за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах: йдеться про збитки у 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу

Зміст

Про це інформує Київська міська прокуратура. 

"Згідно з матеріалами слідства, між КО "Київзеленбуд» та приватним підприємством у 2023 році був укладений договір підряду на виконання робіт об'єкта: "Капітальний ремонт скверу на вул. Симиренка між будинками №5-В та №7-А Святошинському районі", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що у цьому сквері є спортивний майданчик, на якому підрядник мав облаштувати спеціальне покриття, втім не зробив цього. Водночас тогочасний заступник начальника управління з капітальних вкладень знаючи, що роботи не були виконані, підписав акти виконаних робіт, а начальник відділу інженерного супроводження та технічного нагляду своїм підписом засвідчив достовірність та повноту виконаних робіт. На підставі цих актів на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти.

"Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму понад 1 млн 300 тис. гривень", - вказали в прокуратурі. 

Вказано, що колишньому заступнику начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд" повідомили про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та колишньому начальнику відділу інженерного супроводження та технічного нагляду - за фактом пособництва у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про розслідування у Київзеленбуді

У січні тогоріч Державне бюро розслідувань викрило схему розкрадання коштів, які КМДА виділила для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці. Тоді затримали одного з керівників Київзеленбуду.

У серпні 2023 року вже були обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства "Київзеленбуд". Їх посадових осіб підозрювали у викраданні грошей з бюджету під час реконструкції та догляду за зеленими насадженнями у Києві.

30 жовтня 2023 року стало відомо, що посадовець Київзеленбуду отримав підозру за ремонт доріжок у Гідропарку, який завдав збитків на 300 тисяч грн. У комунальному об’єднанні заперечують неправомірне витрачання коштів. Компанія каже, що ціна ремонту доріжок була розрахована за вимогами і стандартами ДСТУ.

Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
Читайте також:
13 червня, 2024 четвер
Стало відомо, де і коли відбудеться прощання із військовослужбовицею Шурою Рязанцевою
Папа Франциск
13 червня, 2024 четвер
"Люди втрачають увагу і засинають": Папа Римський закликав священників робити проповіді коротшими
путін
14 червня, 2024 п'ятниця
Путін заявив, що запропонував Києву й Заходу "мирний варіант урегулювання конфлікту": Столтенберг та МЗС України прокоментували
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
15 червня
04:20
дитина з іграшкою
На Одещині працівники приватного дитсадка цькували 2-річну дитину. Омбудсмен відреагував
03:10
Угорщина
З відривом у 41 голос: на виборах мера Будапешта переміг чинний проукраїнський очільник міста
02:41
Нідерланди
Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси для біженців з України
02:15
Оновлено
texty.org.ua
Texty.org.ua заявили про тиск на свободу слова й погрози на свою адресу. Посольство США в Україні та Amnesty International відреагували
01:55
За 3 дні рекрутингової кампанії "Будь собою" Сили оборони отримали 2,4 тис. резюме. Які вакансії найпопулярніші
01:36
Кейт Міддлтон
Вперше після оголошення про рак: Кейт Міддлтон заявила, що візьме участь у публічному заході
01:13
випічка хліба
"Через експорт зерна в Україні подорожчає хліб": у ЦПД спростували російський фейк
00:50
Євросоюз
Німеччина не погоджує нові санкції ЄС проти Росії, - журналіст
00:50
Оновлено
На фронті відбулося 81 боєзіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку
00:28
Росіяни завдали авіаудару по Куп'янському району Харківщини: загинула жінка
00:00
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, п'ятниця
14 червня
23:58
Джамал Мусіала, збірна Німеччини, збірна Шотландії, Євро-2024
Німеччина познущалась з Шотландії у матчі-відкритті Євро-2024
23:49
Україна - Євросоюз
Посли ЄC погодили рамки перемовин про вступ України та Молдови, названо дату початку
23:45
Кримський міст
Партизани відвідали Кримський міст і зафіксували там позицію ПЗРК
23:30
Ексклюзив
путін
Вимога Путіна віддати йому 4 області України - ознака слабкості, час працює проти нього, - журналіст Яніцький
22:57
ЄС передав Україні 12 собак-саперів
Допомога армії: ЄС передав Україні 12 собак-саперів
22:42
Зеленський і Путін
"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня
22:30
Фінляндія НАТО
НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ
22:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"За один стіл з Путіним": нові маніпуляції диктатора, допомога від Німеччини та угода зі США. Воєнні підсумки тижня
22:01
G7
G7: Україна отримає $50 млрд додаткового фінансування, а РФ має відшкодувати їй понад $486 млрд збитків
21:57
зерно, експорт
З початку року через одеські порти експортували на 70% більше продукції, ніж торік
21:44
Андрій Шевченко
Шевченко назвав завдання-мінімум для збірної України на Євро-2024
21:27
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Укренерго попередило про ускладнення ситуації в енергетиці наступного тижня: причина
21:18
Інтерв’ю
Павел Коваль у Берліні на конференції з відновлення України
На Європу чекає нова хвиля біженців з України — "енергетичних", - депутат сейму Павел Коваль
21:17
Ексклюзив
окупанти
Треба знищити понад 300 тис. окупантів, бо РФ планує у понад півтора раза збільшити сили, залучені проти України, - майор запасу Гетьман
20:58
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"У Харкові з гранатомета обстріляли військкомат": росіяни запустили маніпуляцію
20:57
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
"П'ять країн дали гроші": глава МЗС Чехії Ліпавський розповів про можливості постачати Україні боєприпаси
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Балакучий самотній Орбан
19:59
Саміт ЄС
Приїдуть 57 президентів і прем'єрів: Швейцарія оприлюднила склад учасників Глобального саміту миру
19:55
Данія першою з країн НАТО інвестує у виробництво українського озброєння
19:43
Шкідливі рослини
Американські вчені виявили першу рослину з певними ознаками інтелекту
19:39
Огляд
Гамбіт королеви
Віртуозний "Гамбіт королеви": що подивитися на вихідних
19:24
Міжнародний кримінальний суд ООН
МКС розглядає кібератаки РФ проти України як потенційні воєнні злочини, - Reuters
19:12
Єнс Столтенберг
Тисячі систем ППО та 850 літаків F-35: Столтенберг оприлюднив план модернізації збройних сил європейських членів НАТО та Канади на найближчі 5 років
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 842-го дня війни: вибухи в російському Шебекіно, заборона організацій Медведчука та нова допомога від Німеччини
18:55
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру
18:53
Coca-Cola
Coca-Cola знову подала на реєстрацію свої торгові знаки в Росії: як це пояснюють у компанії
18:46
малюнок, діти
З ТОТ Херсонщини повернули ще 12 дітей
18:43
Окупанти з артилерії обстріляли Шосткинську громаду
Росіяни 14 червня вдарили по Сумщині, загинула людина
18:35
В Укренерго розповіли, в які години 15 червня найбільше відключатимуть електроенергію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV