Експосадовцям Київзеленбуду оголосили підозру у розтраті 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу

Про це інформує Київська міська прокуратура.

"Згідно з матеріалами слідства, між КО "Київзеленбуд» та приватним підприємством у 2023 році був укладений договір підряду на виконання робіт об'єкта: "Капітальний ремонт скверу на вул. Симиренка між будинками №5-В та №7-А Святошинському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цьому сквері є спортивний майданчик, на якому підрядник мав облаштувати спеціальне покриття, втім не зробив цього. Водночас тогочасний заступник начальника управління з капітальних вкладень знаючи, що роботи не були виконані, підписав акти виконаних робіт, а начальник відділу інженерного супроводження та технічного нагляду своїм підписом засвідчив достовірність та повноту виконаних робіт. На підставі цих актів на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти.

"Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму понад 1 млн 300 тис. гривень", - вказали в прокуратурі.

Вказано, що колишньому заступнику начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд" повідомили про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та колишньому начальнику відділу інженерного супроводження та технічного нагляду - за фактом пособництва у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про розслідування у Київзеленбуді

У січні тогоріч Державне бюро розслідувань викрило схему розкрадання коштів, які КМДА виділила для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці. Тоді затримали одного з керівників Київзеленбуду.

У серпні 2023 року вже були обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства "Київзеленбуд". Їх посадових осіб підозрювали у викраданні грошей з бюджету під час реконструкції та догляду за зеленими насадженнями у Києві.

30 жовтня 2023 року стало відомо, що посадовець Київзеленбуду отримав підозру за ремонт доріжок у Гідропарку, який завдав збитків на 300 тисяч грн. У комунальному об’єднанні заперечують неправомірне витрачання коштів. Компанія каже, що ціна ремонту доріжок була розрахована за вимогами і стандартами ДСТУ.