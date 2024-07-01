Експрацівника виправної колонії з Херсонщини засудили до 15 років тюрми за держзраду
Експрацівника виправної колонії з Херсонщини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловіка визнали винним у державній зраді
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Також чоловіка позбавлено спеціального звання - лейтенанта внутрішньої служби.
Згідно з повідомленням, прокурор у суді довів, що чоловік улітку 2022 року під час тимчасової окупації Херсона пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду "начальника помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, на территории исправительного учреждения ИК "Северная исправительная колония (№ 90)" і виконував покладені на нього агресором функції.
- У травні повідомлялося, що Служба безпеки України затримала колишнього охоронця катівні РФ, який співпрацював з росіянами під час окупації Херсона. Після звільнення правобережжя регіону фігурант мобілізувався до ЗСУ, щоб уникнути правосуддя.
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