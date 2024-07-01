Експрацівника виправної колонії з Херсонщини засудили до 15 років тюрми за держзраду

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Також чоловіка позбавлено спеціального звання - лейтенанта внутрішньої служби.

Згідно з повідомленням, прокурор у суді довів, що чоловік улітку 2022 року під час тимчасової окупації Херсона пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду "начальника помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, на территории исправительного учреждения ИК "Северная исправительная колония (№ 90)" і виконував покладені на нього агресором функції.