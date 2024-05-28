Ексзаступнику керівника ОП, якого підозрюють у незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Сьогодні, 28 травня, слідчий суддя ВАКС застосував до ексзаступника керівника ОП, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.

Вона має бути внесена не пізніше п’яти днів від дня обрання запобіжного заходу.

Водночас на фігуранта поклали процесуальні обов’язки: прибуття до суду, прокурора й детектива за кожною вимогою; не виїжджати з Києва без дозволу прокурора, детектива й суду; повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також підозрюваний зобов’язаний здати на зберігання до відповідного органу держвлади свій паспорт чи паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України й в’їзд.

Термін дії таких обов’язків - до 28 серпня 2024 року.