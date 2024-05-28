Ексзаступнику керівника ОП, якого підозрюють у незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику глави Офісу президента України - 10 млн грн застави. У НАБУ і САП не називають імені фігуранта, але раніше ЗМІ повідомляли, що йдеться про Андрія Смирнова
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Сьогодні, 28 травня, слідчий суддя ВАКС застосував до ексзаступника керівника ОП, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.
Вона має бути внесена не пізніше п’яти днів від дня обрання запобіжного заходу.
Водночас на фігуранта поклали процесуальні обов’язки: прибуття до суду, прокурора й детектива за кожною вимогою; не виїжджати з Києва без дозволу прокурора, детектива й суду; повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також підозрюваний зобов’язаний здати на зберігання до відповідного органу держвлади свій паспорт чи паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України й в’їзд.
Термін дії таких обов’язків - до 28 серпня 2024 року.
- 22 травня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента в незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.
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