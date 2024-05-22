НАБУ оголосило підозру ексзаступнику керівника ОП Смирнову, - ЗМІ

Про це повідомляють "Українська правда" та "Дзеркало тижня" із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Андрій Смирнов отримав підозру щодо незаконного збагачення.

Жодних інших деталей джерела не надали. Журналісти звернулися по коментарі до правоохоронців і самого Смирнова.