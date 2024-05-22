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Головна Кримінал НАБУ оголосило підозру ексзаступнику керівника ОП Смирнову, - ЗМІ

НАБУ оголосило підозру ексзаступнику керівника ОП Смирнову, - ЗМІ

22 травня, 2024 середа
13:01
Кримінал на фото Андрій Смирнов

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову

Зміст

Про це повідомляють "Українська правда" та "Дзеркало тижня" із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Андрій Смирнов отримав підозру щодо незаконного збагачення.

Жодних інших деталей джерела не надали. Журналісти звернулися по коментарі до правоохоронців і самого Смирнова.

  • 29 березня Володимир Зеленський звільнив двох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака: Олексія Дніпрова й Андрія Смирнова
  • Еспресо ще 8 квітня цього року писало про те, що Смирнову невдовзі може бути висунуто низку підозр, зокрема за незаконне збагачення. Деталі читайте в нашому матеріалі Чи зможе Рада врятувати країну від автократії
Теги:
Україна
НАБУ
Андрій Єрмак
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2024, середа
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