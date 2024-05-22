НАБУ оголосило підозру ексзаступнику керівника ОП Смирнову, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову
Про це повідомляють "Українська правда" та "Дзеркало тижня" із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Андрій Смирнов отримав підозру щодо незаконного збагачення.
Жодних інших деталей джерела не надали. Журналісти звернулися по коментарі до правоохоронців і самого Смирнова.
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