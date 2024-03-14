Елітні авто та нерухомість замість бронежилетів на 5,7 млн євро: у Фінляндії затримали шахраїв, які наживались на коштах Міноборони України
НАБУ та САП спільно з колегами з Фінляндії затримали трьох осіб, які відмиванні коштів Міноборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
11 березня 2023 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро.
"Це стало можливим завдяки спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні НАБУ.
Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів зловмисники витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості.
На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.
Детективи зазначають, що в заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.
- 14 лютого НАБУ підтвердило наявність корупційної схеми в закупівлях харчів міноборони й назвало передумови зловживань.
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