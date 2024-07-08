Фіксував для "МДБ ДНР" роботу українських ППО і РСЗВ: жителя Слов'янська засудили до 10 років

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Уже судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень фігурант восени 2023 року поширював у Telegram інформацію воєнного характеру.

Зазначено, що чоловік підтримував російську окупацію частини Донецької області. Він фіксував на мобільний телефон роботу українських систем протиповітряної оборони і реактивних систем залпового вогню по цілях РФ.

Потім засуджений викладав свої матеріали в проросійську групу, адміністраторами якої були представники "МДБ ДНР". Водночас фігурант поширював фото, на яких можна виявити локації військових Збройних сил України.

"Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді вину громадянина у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі", - резюмують у повідомленні.

Фото: Донецька обласна прокуратура