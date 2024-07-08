Фіксував для "МДБ ДНР" роботу українських ППО і РСЗВ: жителя Слов'янська засудили до 10 років
В Україні до 10 років за ґратами засудили мешканця Слов’янська Донецької області, який знімав для "МДБ ДНР" роботу ППО і РСЗВ України
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Уже судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень фігурант восени 2023 року поширював у Telegram інформацію воєнного характеру.
Зазначено, що чоловік підтримував російську окупацію частини Донецької області. Він фіксував на мобільний телефон роботу українських систем протиповітряної оборони і реактивних систем залпового вогню по цілях РФ.
Потім засуджений викладав свої матеріали в проросійську групу, адміністраторами якої були представники "МДБ ДНР". Водночас фігурант поширював фото, на яких можна виявити локації військових Збройних сил України.
"Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді вину громадянина у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі", - резюмують у повідомленні.
Фото: Донецька обласна прокуратура
- 2 липня в Одесі правоохоронці затримали агентів ФСБ, які розвідували локації ППО та шпигували в морському порту. Їм загрожує довічне ув’язнення.
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