Готувала ракетні удари по позиціях ЗСУ та об'єктах Укрзалізниці на Харківщині: шпигунці РФ оголосили підозру

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, росіян цікавили новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи ЗСУ. Вони доручили місцевій жительці, яка на них працювала і мала брата-бойовика окупаційного угруповання РФ на східному фронті, виявити і позначити на картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів.

Жінка також намагалася стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони ЗСУ. Особливо її цікавили ті, які перевозили важку бронетехніку та артилерією.

"За координатами ворожої поплічниці загарбники планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет та керованих авіабомб. У разі вогневого ураження по потенційних цілях окупанти сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправлення на фронт особового складу, зброї та боєприпасів для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Жінку затримали, їй оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Наразі вона перебуває під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.