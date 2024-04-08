Інформатори, які здавали окупантам позиції артилерії ЗСУ на Донеччині, отримали вироки

Про це повідомляє СБУ.

Засудженими є безробітні мешканець Краматорська та жителька Слов’янська, які розвідували для окупантів місця дислокації бойових підрозділів ЗСУ поблизу райцентрів.

Передусім ворожі поплічники намагались виявити і передати агресору геолокації вогневих позицій української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

За координатами інформаторів окупанти планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по особовому складу, озброєнню та боєприпасах ЗСУ.

СБУ своєчасно викрила і затримала зловмисників восени 2022 і 2023 років.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив затриманому чоловіку 11 років тюрми, а жінці – 8 років позбавлення волі.

Як встановило слідство, обох мешканців Донеччини окупанти дистанційно залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення РФ. Росіяни помітили їх через їхні антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах. Для комунікації з окупантами використовували анонімні чати в популярному месенджері.

Для виконання вказівок росіян зловмисники обходили місцевість, де приховано фотографували об’єкти Сил оборони та стежили за їх переміщенням.

Крім того, інформаторка зі Слов’янська облаштувала у власній квартирі "спостережний пункт", щоб відстежувати напрямки руху українських військ.

За матеріалами СБУ суд визнав обох зловмисників винними за несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).