Інформатори, які здавали окупантам позиції артилерії ЗСУ на Донеччині, отримали вироки
Суд виніс вироки двом інформаторам російської розвідки, які стежили за артилерією ЗСУ на Донеччині й здавали позиції окупантам
Про це повідомляє СБУ.
Засудженими є безробітні мешканець Краматорська та жителька Слов’янська, які розвідували для окупантів місця дислокації бойових підрозділів ЗСУ поблизу райцентрів.
Передусім ворожі поплічники намагались виявити і передати агресору геолокації вогневих позицій української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.
За координатами інформаторів окупанти планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по особовому складу, озброєнню та боєприпасах ЗСУ.
СБУ своєчасно викрила і затримала зловмисників восени 2022 і 2023 років.
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив затриманому чоловіку 11 років тюрми, а жінці – 8 років позбавлення волі.
Як встановило слідство, обох мешканців Донеччини окупанти дистанційно залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення РФ. Росіяни помітили їх через їхні антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах. Для комунікації з окупантами використовували анонімні чати в популярному месенджері.
Для виконання вказівок росіян зловмисники обходили місцевість, де приховано фотографували об’єкти Сил оборони та стежили за їх переміщенням.
Крім того, інформаторка зі Слов’янська облаштувала у власній квартирі "спостережний пункт", щоб відстежувати напрямки руху українських військ.
За матеріалами СБУ суд визнав обох зловмисників винними за несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
- Служба безпеки України затримала на Миколаївщині чоловіка, який за допомогою дронів намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.
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