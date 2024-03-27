Готували ракетні удари по Київській телевежі та військових в Одесі: СБУ затримала двох агентів ФСБ

Про це інформують СБУ та Офіс генпрокурора.

Вказано, що наприкінці січня цього року ФСБ завербувала інженера-технолога підприємства харчової промисловості Одеси та 24-річного безробітного киянина. Вони діяли окремо один від одного і за співпрацю з РФ отримували гроші.

За даними слідства, одесит влаштувався працювати до служби постачання продуктів харчування у військові підрозділи на території Одеської області.

"Всього він встиг передати дані щодо 8 місць дислокації підрозділів Сил оборони України в м. Одеса. Це були координати одного з військових вишів, підрозділу Повітряних Сил, загону морської охорони Держприкордонслужби, підрозділів Національної поліції, територіальних центрів комплектування", - йдеться в повідомлення.

Інший чоловік отримав від росіян завдання зібрати інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року. Також він досліджував військові та інфраструктурні об’єкти у центральних районах столиці, зокрема, фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину Києва.

"За наявними даними, ця інформація потрібна була агресору для прийняття рішення щодо коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі", - розповіли в СБУ.

Також він декілька раз виїжджав до Полтавської області, де проводив розвідку в оточенні об’єктів Нацгвардії.

Чоловіків затримали на гарячому в результаті спецоперацій у Києві та Одесі. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами листування з ФСБ та банківські картки, на які надходили російські кошти.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.