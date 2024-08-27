Готував удари по шпиталях та аеродромах: СБУ затримала підозрюваного

Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваним виявився місцевий житель Краматорська Донецької області. У поле зору окупантів чоловік потрапив через власні антиукраїнські коментарі в російських соцмережах.

Встановлено, що куратор надсилав агенту гугл-карти районів, які його цікавили. Інформатор наносив на карти розвіддані, додавав опис та пояснення, після чого передавав російській спецслужбі.

"Серед пріоритетних цілей ворога були військові шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування і реабілітацію українські захисники. Також агресор сподівався розвідати локації оперативних аеродромів на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.