Готувався підпалити ТЦК та релейні шафи на залізниці: мешканцю Одещини оголосили підозру у держзраді

Про це інформує пресцентр СБУ.

Як зазначається, що першочергово ворога цікавили адміністративні будівлі та службові авто місцевих ТЦК. Щоб встановити їхні локації та знищити, російська спецслужба за гроші дистанційно завербувала 26-річного мешканця Ізмаїльського району.

Для виявлення військових об’єктів чоловік об’їжджав територію району, де фіксував місця базування українських захисників. Після виявлення потенційної цілі він мав прибути за її адресою та спалити за допомогою легкозаймистої речовини.

Одночасно фігурант готував підпали релейних шаф поблизу магістральних ліній залізничного сполучення.

Служба безпеки затримала фігуранта, коли той проводив дорозвідку поблизу ТЦК.

За даними слідства, у поле зору окупантів молодик потрапив через свої антиукраїнські коментарі у чатах прокремлівських тг-каналів. Після вербування комунікація з агентом відбувалась через популярний месенджер, де він отримував інструкції щодо пріоритетних "цілей" та способів їх підпалу.

У разі виконання ворожого завдання він сподівався на гроші від ФСБ, які мали переказати на його криптогаманець.

Під час обшуків в оселі затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його підривної діяльності на користь Росії. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.