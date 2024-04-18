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Касаційна палата Верховного Суду підтвердила вирок експосадовцю Генпрокуратури Сусу

18 квітня, 2024 четвер
20:57
Кримінал Дмитро Сус

Касаційна палата Верховного Суду залишила без змін покарання колишньому заступнику начальника департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу

Про це повідомляє пресслужба САП.

18 квітня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 4 вересня 2023 року, якою колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса засуджено до 7 років позбавлення волі.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність ухвали апеляційного суду.

"Таким чином Дмитра Суса визнано винуватим у вчиненні злочинів та засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна, - йдеться у повідомленні САП.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Що передувало

Дмитра Суса затримали 25 липня 2017 року в аеропорті "Бориспіль" детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 3 і ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Суд заарештував майно Суса і помістив його самого під домашній арешт, але в січні 2018 року змінив йому запобіжний захід на заставу в розмірі 1,76 млн грн. Оскільки Сус не вніс гроші, судді вирішили змінити йому запобіжний захід на тримання під вартою.

13 лютого, 2018 року Солом’янський райсуд Києва помістив Суса під варту без можливості внесення застави.

31 січні 2023 року Вищий антикорупційний суд призначив експосадовцю ГПУ дев'ять років позбавлення волі за привласнення та розтрату держмайна.

Теги:
Верховний суд
Офіс генпрокурора
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