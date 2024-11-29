Хлопця, який у 2021 році спричинив смертельне ДТП у Харкові, засудили до 8 років

Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та Суспільне.

Прокурори довели, що 26 жовтня 2021 року близько 20:40 у районі перехрестя проспекту Гагаріна (нині – Аерокосмічному) та вулиці Одеської в Харкові відбулось зіткнення Chevrolet Aveo, яким керував 58-річний чоловік, та Infinity Q50 під керуванням 16-річного водія, який їхав на червоний сигнал світлофора.

Внаслідок аварії водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів Infinity Q50 – двох 19-річних чоловіків та 16-річну дівчину – доставили до лікарні з травмами.

За словами правоохоронців, у медзакладі 16-річний Микола Харківський надав невірні анкетні дані, зазначив неправильну адресу проживання, а також намагався покинути приміщення лікарні, але був затриманий працівниками поліції.

Крім того, встановили, що неповнолітній хлопець і раніше притягався до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень.

Так, у липні 2021 року суд визнав його винним в нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки з випробуванням строком на 1 рік.

На вирок хлопець очікував, перебуваючи під вартою. Суд визнав винним 19-річного Миколу Харківського у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть людини та тілесні ушкодження ще трьом потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України).

Йому призначили покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Крім того, засуджений має сплатити по 1 млн грн обом дітям загиблого водія.

Що відомо

Ввечері 26 жовтня у Харкові авто Infiniti на високій швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм. 28 жовтня суд заарештував 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського.

У листопаді хлопець визнав свою провину. Його захисники підтвердили, що сліди крові та клітин, які виявили на подушках безпеки водія з керма та водійського сидіння, збігаються з біологічними зразками Харківського. Те, що він був за кермом, підтвердили й двоє постраждалих, які перебували в салоні Infiniti.