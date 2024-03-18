Ховали останки загиблих окупантів і готували ракетні удари РФ: батька та сина з Київщини підозрюють у держзраді

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що батьки і син передавали ворогу геолокації базування Сил оборони, у тому числі військових Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також вони зливали ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

За наведенням фігурантів росіяни планували здійснити ракетні удари по українських об’єктах.

Серед іншого, підозрювані виконували специфічне завдання російської спецслужби - шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Батько з сином збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили.

Після цього вони направляли до ФСБ відповідний фотозвіт із прив’язкою до місцевості та координатами місця поховання ворожих останків.

Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення їх дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, який звернув увагу на фігурантів після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі.

Зазначається, що на початку співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання "Ахмат". За відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову винагороду від загарбників на власні банківські картки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.