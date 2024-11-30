Киянка познайомилася з хлопцем і запросила його додому, але тому більше сподобалася сумка з 29 тисячами гривень
Перед судом постане уродженець Харківщини, який прийшов на запрошення до квартири киянки і викрав у неї 29 тисяч гривень
Про це повідомляє Поліція Києва.
У поліції розповіли, що отримали повідомлення про крадіжку із квартири на вулиці Левка Лук’яненка. На місце події одразу виїхали правоохоронці.
Вони з’ясували, що потерпіла познайомилася із молодим чоловіком і запросила його до себе додому. У квартирі зловмисник помітив жіночу сумку з грошима і, скориставшись моментом, викрав 29 тисяч гривень готівки.
Потерпіла одразу повідомила про зникнення грошей до поліції.
"Завдяки оперативним діям правоохоронців, зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Харківщини, 2006 року народження", - розповіли в поліції.
Фото: Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
Фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.
"Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду", - додали в поліції.
Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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