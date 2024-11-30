Киянка познайомилася з хлопцем і запросила його додому, але тому більше сподобалася сумка з 29 тисячами гривень

Про це повідомляє Поліція Києва.

У поліції розповіли, що отримали повідомлення про крадіжку із квартири на вулиці Левка Лук’яненка. На місце події одразу виїхали правоохоронці.

Вони з’ясували, що потерпіла познайомилася із молодим чоловіком і запросила його до себе додому. У квартирі зловмисник помітив жіночу сумку з грошима і, скориставшись моментом, викрав 29 тисяч гривень готівки.

Потерпіла одразу повідомила про зникнення грошей до поліції.

"Завдяки оперативним діям правоохоронців, зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Харківщини, 2006 року народження", - розповіли в поліції.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

"Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду", - додали в поліції.

Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.