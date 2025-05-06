Коломойському продовжили арешт у справі про замовне вбивство юриста
Печерський суд Києва на засіданні 6 травня продовжив арешт Ігоря Коломойського до 4 липня 2025 року у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка
Про це повідомляє "Суспільне".
Прокуратура вимагала продовження без можливості внесення застави, посилаючись на нові докази (зокрема допити свідків). Коломойський та його адвокати виступили проти, вважаючи клопотання необґрунтованим.
У справі про замовне вбивство Ігоря Коломойського слідство стверджує, що він діяв із мотивів особистої помсти. За даними прокуратури, юрист Сергій Карпенко — директор однієї з юридичних компаній — не виконав вимогу Коломойського щодо анулювання рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. У відповідь, як вважає слідство, Коломойський вирішив замовити його вбивство. Події відбувалися у Феодосії (Крим).
Коломойському оголосили підозру в замовленні вбивства директора юридичної компанії 8 травня 2024 року.
З вересня 2023 року він перебуває під вартою також за іншими звинуваченнями — у шахрайстві та відмиванні коштів.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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