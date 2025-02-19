Коригували російські удари по Харківщині: СБУ затримала двох підозрюваних
Служба безпеки України затримала двох чоловіків, яких підозрюють в коригуванні російських ударів по Харківській області
Про це повідомила СБУ.
За даними слідства, на замовлення ФСБ фігуранти намагалися розвідати місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Харківщині, після чого передати цю інформацію росіянам.
Як встановило розслідування, підозрюваними виявилися жителі Харкова, які діяли порізно і були завербовані ворогом через Telegram-канали.
Один із фігурантів – колишній викладач місцевого вишу, який на замовлення окупантів нібито збирав геолокації запасних командних пунктів та укріпрайонів оборонців Харкова.
Іншим підозрюваним є охоронець місцевого готелю, який під виглядом прогулянок начебто шпигував за пунктами тимчасового базування Сил оборони на території громади.
Кіберфахівці СБУ викрили обох фігурантів і затримали за місцями проживання. Одночасно правоохоронці провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідних напрямках.
Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Поліція повідомила про підозру у колабораціонізмі чоловіку, який погодився працювати на окупаційну владу в так званій тимчасовій цивільній адміністрації Куп’янського району Харківської області.
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