Коригували ворожі удари: на Дніпропетровщині затримали двох мешканців, підозрюваних в участі в агентурній мережі ФСБ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що затриманих підозрюють в участі в агентурній мережі ФСБ, яку викрили у серпні цього року на Дніпропетровщині. Тоді контррозвідники СБУ затримали 6 учасників ворожого осередку, що коригували ракетно-дронові атаки Росії по регіону. Основними цілями ворога були об’єкти військової та критичної інфраструктури.

Наразі СБУ затримала ще двох потенційних агентів цієї групи. Ними виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна жінка, яка проживала у передмісті Дніпра.

За даними слідства, фігуранти діяли окремо один від одного, але підпорядковувалися спільному куратору з РФ, який координував підривну діяльність усієї мережі.

За його вказівкою мешканці Дніпропетровщини готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах Укрзалізниці, які залучені у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт. Також вони відстежували маршрути руху військових колон ЗСУ у напрямку передової.

Щоб отримати розвіддані, фігуранти об’їжджали вулиці обласного центру та прилеглих територій, де фіксували потрібні об’єкти. Надалі вони готували так звані звіти, які відправляли ФСБ у вигляді геолокацій потенційних цілей з їх детальним описом.

Під час обшуку у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами злочинної діяльності. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Жінці та чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.