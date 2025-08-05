Коригував російські удари по Миколаєву й Одесі: експравоохоронця засудили до 10 років тюрми
До 10 років позбавлення волі отримав інформатор російської спецслужби, який коригував ракетно-дронові ворожі атаки по Миколаєву та Одесі
Про це інформує пресцентр СБУ.
За даними слідства, серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та логістичні центри Сил оборони у портових містах нашої держави.
СБУ встановила, що наведенням ворожого вогню займався 47-річний експравоохоронець з Миколаєва, який виконував замовлення російської спецслужби. Щоб скоригувати комбіновані удари росіян, він позначав на гугл-картах геолокації українських захисників, а також періодично відстежував наслідки ворожих прильотів.
Зібрані дані зловмисник передавав Сергію Лебедєву - відомому під псевдонімом "Лохматий", який переховується в Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку РФ.
Кіберфахівці та слідчі СБУ затримали фігуранта у листопаді 2023 року за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами його контактів з російським агентом "Лохматим".
За матеріалами СБУ інформатора визнано винним у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщенні або розміщенні ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі.
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