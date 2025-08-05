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Головна Кримінал Коригував російські удари по Миколаєву й Одесі: експравоохоронця засудили до 10 років тюрми

Коригував російські удари по Миколаєву й Одесі: експравоохоронця засудили до 10 років тюрми

Світлана Кравченко
5 серпня, 2025 вiвторок
17:22
Кримінал суд, санкції

До 10 років позбавлення волі отримав інформатор російської спецслужби, який коригував ракетно-дронові ворожі атаки по Миколаєву та Одесі

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Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та логістичні центри Сил оборони у портових містах нашої держави.

СБУ встановила, що наведенням ворожого вогню займався 47-річний експравоохоронець з Миколаєва, який виконував замовлення російської спецслужби. Щоб скоригувати комбіновані удари росіян, він позначав на гугл-картах геолокації українських захисників, а також періодично відстежував наслідки ворожих прильотів.

Зібрані дані зловмисник передавав Сергію Лебедєву - відомому під псевдонімом "Лохматий", який переховується в Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку РФ.

Кіберфахівці та слідчі СБУ затримали фігуранта у листопаді 2023 року за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами його контактів з російським агентом "Лохматим".

За матеріалами СБУ інформатора визнано винним у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщенні або розміщенні ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі.

Теги:
Новини
Україна
Одеса
Миколаїв
СБУ
Війна з Росією
ракетний удар
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