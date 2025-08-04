Корупція при закупівлі БПЛА й засобів РЕБ: НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом фігурантам

Про це інформує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Підозри оголошено:

колишньому голові Луганської обласної державної адміністрації – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

народному депутату України – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

начальнику міської військової адміністрації – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

командиру військової частини Національної гвардії України – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

фактичному бенефіціарному власнику підприємства-виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України

директорці підприємства-виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Крім того, бенефіціару та директорці підприємства інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України: вони нібито за гроші влаштовували людей на фіктивні посади й забезпечували їм бронювання, що фактично звільняло їх від військової служби.

За погодженням Генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн.

Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.