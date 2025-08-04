Корупція при закупівлі БПЛА й засобів РЕБ: НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом фігурантам
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру шістьом фігурантам масштабної корупційної схеми, пов'язаної із закупівлею БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)
Про це інформує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Підозри оголошено:
- колишньому голові Луганської обласної державної адміністрації – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
- народному депутату України – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
- начальнику міської військової адміністрації – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
- командиру військової частини Національної гвардії України – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
- фактичному бенефіціарному власнику підприємства-виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України
- директорці підприємства-виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Крім того, бенефіціару та директорці підприємства інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України: вони нібито за гроші влаштовували людей на фіктивні посади й забезпечували їм бронювання, що фактично звільняло їх від військової служби.
За погодженням Генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн.
Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили та припинили діяльність масштабної корупційної схеми, пов'язаної з закупівлею безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). В ЦПК підтвердили причетність нардепа від "Слуги Народу" Кузнєцова. Його членство у фракції буде призупинено на час розслідування.
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