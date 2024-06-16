Кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України, - генпрокурор Костін

Про це він написав у Facebook.

"На сьогодні ми задокументували майже 130 000 воєнних злочинів. Це означає в середньому 150 злочинів на день. Кожні 10 хвилин росія вчиняє злочин проти України та українців", - йдеться у повідомленні.

Костін наголосив, що світ повинен чути такі історії, аби розуміти всю тяжкість злочинів, які російський агресор чинить щодня на території України.