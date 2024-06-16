Кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України, - генпрокурор Костін
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Росія кожні 10 хвилин вчиняє злочин проти України та українців
Про це він написав у Facebook.
"На сьогодні ми задокументували майже 130 000 воєнних злочинів. Це означає в середньому 150 злочинів на день. Кожні 10 хвилин росія вчиняє злочин проти України та українців", - йдеться у повідомленні.
Костін наголосив, що світ повинен чути такі історії, аби розуміти всю тяжкість злочинів, які російський агресор чинить щодня на території України.
- Офіс генерального прокурора України зареєстрував понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження та катувань військовополонених. Водночас понад 3,8 тис. цивільних та 2,2 військовополонених визнані потерпілими від тортур і нелюдського поводження.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.36
- Актуальне
- Важливе