На Черкащині запобігли вбивству подружжя волонтерів: підозрюваних у замаху затримали
Правоохоронці у Черкаській області запобігли замаху на очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на фронті
Про це інформує пресцентр СБУ.
За даними слідства, злочинна група за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо в їхньому будинку. Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому будинку.
Для вчинення злочину ймовірні злочинці підготували 4 саморобні вибухівки, які спорядили порохом, гайками й запальними шнурами. Надалі вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати волонтерів.
Служба безпеки затримала двох учасників групи "на гарячому", коли вони готувалися до проникнення у помешкання потерпілих.
Під час обшуків у фігурантів вилучили саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину.
Наразі двом організаторам групи повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Також планується підозра їхньому спільнику.
Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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