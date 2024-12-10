На Черкащині запобігли вбивству подружжя волонтерів: підозрюваних у замаху затримали

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, злочинна група за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо в їхньому будинку. Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому будинку.

Для вчинення злочину ймовірні злочинці підготували 4 саморобні вибухівки, які спорядили порохом, гайками й запальними шнурами. Надалі вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати волонтерів.

Служба безпеки затримала двох учасників групи "на гарячому", коли вони готувалися до проникнення у помешкання потерпілих.

Під час обшуків у фігурантів вилучили саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину.

Наразі двом організаторам групи повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Також планується підозра їхньому спільнику.

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.