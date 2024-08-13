Підпалював авто військових та готував замах на українського офіцера: 20-річному киянину оголосили підозру
Правоохоронці затримали 20-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі авто військових та готуванні замаху на українського офіцера. Йому загрожує до 8 років в'язниці
Про це повідомляють СБУ, Офіс генпрокурора та поліція Києва.
За даними правоохоронців, фігурант готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві. Проте, щоб впевнитися у спроможності чоловіка виконати завдання, спецслужби РФ спершу дали йому два "тестових випробування" - підпалити авто українських захисників.
У поліції Києва кажуть, що підозрюваний протягом ночі підпалив два військових автомобілі на території Печерського району столиці.
Після цього він отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. Надалі ворог планував здійснити на нього замах, зазначають в СБУ.
Правоохоронці завчасно викрили ворожі плани і затримали фігуранта у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу "цілі" і ще не встиг встановити камеру.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням в особливий період).
Наразі киянин перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У Києві затримали агентку російського ГРУ, яка координувала підпали службових авто Сил оборони. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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