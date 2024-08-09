Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У Києві правоохоронці затримали агентку РФ, яка організовувала підпали військових авто

У Києві правоохоронці затримали агентку РФ, яка організовувала підпали військових авто

Юлія Лаврук
9 серпня, 2024 п'ятниця
10:33
Кримінал

У Києві затримали агентку російського ГРУ, яка координувала підпали службових авто Сил оборони. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Зміст

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

За даними слідства, жінку завербував співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії. Вона мала створити власний агентурний осередок у Києві серед мешканців столиці. Їхнім основним завданням був підпал службових авто Сил оборони.

В Офісі генпрокурора кажуть, що фігурантка координувала дії підпалювачів та надавала їм інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими вони мали знищувати автомобілі військових.

Для її викриття правоохоронці задіяли "подвійного агента" - теж мешканця столиці, викритого раніше українською спецслужбою. У результаті комплексних заходів чоловік пішов на співпрацю з СБУ і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки.

Зазначають, що жінку затримали, коли вона намагалася зняти на відео один із підпалів як доказ для російських спецслужб.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка наразі перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки та Нацполіція викрили 16-річного підозрюваного з Києва, який пішов на співпрацю з росіянами та підпалював автівки, схожі на військові.

Теги:
Україна
СБУ
Війна з Росією
ГРУ
новини Києва
Офіс генпрокурора
Читайте також:
погода, Львів
Автор Катерина Єсікова
8 серпня, 2024 четвер
На Україну насуваються зливи: Наталка Діденко розповіла прогноз на 9 серпня
Надя Дорофєєва
Автор Дар'я Тарасова
7 серпня, 2024 середа
Нова пісня Дорофєєвої стала першим україномовним треком, який очолив два плейлісти Spotify Equal
спека у Європі
Автор Катерина Єсікова
7 серпня, 2024 середа
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати +40 °C
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.82
    Купівля 40.82
    Продаж 41.3
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 серпня
11:25
Канада
Канада тимчасово вивезла дітей своїх дипломатів з Ізраїлю
11:22
Мі-8
СБУ збила ще один російський гелікоптер FPV-дроном, - Стерненко
11:13
Ілюстративне фото
У Києві зранку не працювали валідатори у наземному громадському транспорті
10:53
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
"Одна з найсильніших бригад": Forbes назвало підрозділ, що діє на Курщині
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як зміняться європейські ціни на газ після того, як українці зайшли в Суджу, та війна, "яка йде не за планом". Акценти світових ЗМІ 9 серпня
10:37
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко назвав кількість військ, які РФ розмістила в Криму
10:18
шлюб
У перші пів року шлюбів в Україні поменшало на 15%, кількість розлучень зросла в півтора рази, - Опендатабот
10:14
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
ЗСУ вразили військовий аеродром "Липецьк", де базувалися МіГ-31 і Су-35, та знищили засоби ППО на ТОТ Донеччини
10:06
OPINION
Володимир Ар'єв
Дешева маніпуляція про "Мінськ" вже набридла
10:05
ЗСУ
Окупанти готуються до штурму в районі агрегатного заводу у Вовчанську, - ОТУ "Харків"
10:00
Партнерський матеріал
НБУ
Що таке фінансова інклюзія та як українці можуть отримати якісні банківські послуги: пояснення адвокатки
09:34
Держдепартамент США
У Держдепі США відреагували на рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною
09:26
Міхаель Кречмер
"Ми досягли своїх меж": прем'єр Саксонії закликав скоротити допомогу Україні
09:20
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
"Чудово спланована й ризикована операція Сил оборони": аналітик Згурець про бої в Курській області РФ
09:04
обстріл Харківська область
РФ всю ніч атакувала Харківську область: постраждали п'ятеро людей
09:03
Чехія Україна
Брав участь в окупації Криму: суд у Празі заочно засудив росіянина до п'яти років в'язниці
08:52
сили ППО
Сили ППО знищили усі 27 російських дронів
08:33
F-22 Raptor
Американські винищувачі F-22 Raptor прибули до Ізраїлю для захисту країни
08:28
Оновлено
ЗСУ
На фронті за минулу добу відбулося 101 боєзіткнення: росіяни атакували на 10 напрямках
08:16
Вибух на підстанції
У Білгородській області заявили про пожежу на підприємстві через атаку БПЛА
08:04
OPINION
Валерій Чалий
Курськ: "Примушування до миру" по-українськи
07:55
смерть рашистським окупантам
РФ за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 49 артсистем і 32 БПЛА
07:47
сектор Газа
США, Єгипет і Катар наполягають на термінових переговорах Ізраїлю і ХАМАС
07:31
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
У Чорному морі чергують два російські ракетоносії: загальний залп до 8 "калібрів"
07:20
Камала Гарріс
Дебати Гарріс і Трампа пройдуть на каналі ABC: названо дату
06:32
Путін
У Мексиці відповіли на прохання України арештувати Путіна у разі його візиту до країни
06:18
ЗАЕС і МАГАТЕ
МАГАТЕ заявило про сильні пожежі біля окупованої Росією Запорізької АЕС: як це впливає на роботу станції
05:57
Анонс
Володимир Бражко, Динамо, УПЛ
УПЛ: розклад і результати всіх матчів 2-го туру
05:22
Анонс
Олексій Середа
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 9 серпня. Розклад
03:51
Семен Новіков, Олімпіада-2024
Новіков здобув для Болгарії перше золото на Олімпіаді-2024. Після цього наголосив, що є українцем
03:22
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 9 серпня
02:58
Ексклюзив
Дитячі вагони Укрзалізниці
На найдовших маршрутах: у представництві ЮНІСЕФ розповіли про дитячі вагони Укрзалізниці
01:57
Жан Беленюк, Олімпіада-2024
"Карʼєру в боротьбі я закінчив, але в мене нове хобі": Беленюк заявив про бажання повернутись на Олімпіаду в новій дисципліні
01:03
Олег Дерипаска
Російський олігарх Дерипаска назвав війну в Україні "божевільною" та розкритикував воєнні витрати РФ
00:34
Інфографіка
Парвіз Насібов, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 13-го дня змагань
2024, четвер
8 серпня
23:55
Національнbq музеq народної архітектури та побуту України (Пирогів)
Мінкульт заявив, що суд "легалізував рейдерське захоплення" території та приміщень музею в Пирогові
23:31
"Кривбас" — "Вікторія"
"Кривбас" програв чеській "Вікторії" у матчі кваліфікації Ліги Європи
23:14
Оновлено
атака РФ, Селидове
РФ скинула авіабомбу на Селидове: дві людини загинуло, 11 поранених
23:02
Пентагон
"Не вважаємо ескалацією": Пентагон заявив, що наступ у Курській області "відповідає політиці США"
22:55
кримські татари
В Україні запустили курс кримськотатарської мови й літератури для школярів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV