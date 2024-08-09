У Києві правоохоронці затримали агентку РФ, яка організовувала підпали військових авто
У Києві затримали агентку російського ГРУ, яка координувала підпали службових авто Сил оборони. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.
За даними слідства, жінку завербував співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії. Вона мала створити власний агентурний осередок у Києві серед мешканців столиці. Їхнім основним завданням був підпал службових авто Сил оборони.
В Офісі генпрокурора кажуть, що фігурантка координувала дії підпалювачів та надавала їм інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими вони мали знищувати автомобілі військових.
Для її викриття правоохоронці задіяли "подвійного агента" - теж мешканця столиці, викритого раніше українською спецслужбою. У результаті комплексних заходів чоловік пішов на співпрацю з СБУ і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки.
Зазначають, що жінку затримали, коли вона намагалася зняти на відео один із підпалів як доказ для російських спецслужб.
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Жінка наразі перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки та Нацполіція викрили 16-річного підозрюваного з Києва, який пішов на співпрацю з росіянами та підпалював автівки, схожі на військові.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.82 Купівля 40.82Продаж 41.3
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.2
- Актуальне
- Важливе