У Києві правоохоронці затримали агентку РФ, яка організовувала підпали військових авто

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

За даними слідства, жінку завербував співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії. Вона мала створити власний агентурний осередок у Києві серед мешканців столиці. Їхнім основним завданням був підпал службових авто Сил оборони.

В Офісі генпрокурора кажуть, що фігурантка координувала дії підпалювачів та надавала їм інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими вони мали знищувати автомобілі військових.

Для її викриття правоохоронці задіяли "подвійного агента" - теж мешканця столиці, викритого раніше українською спецслужбою. У результаті комплексних заходів чоловік пішов на співпрацю з СБУ і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки.

Зазначають, що жінку затримали, коли вона намагалася зняти на відео один із підпалів як доказ для російських спецслужб.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка наразі перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.