Підпалював автівки ЗСУ: 12 років ув'язнення загрожує 16-річному підозрюваному з Києва
Служба безпеки та Нацполіція викрили 16-річного підозрюваного з Києва, який пішов на співпрацю з росіянами та підпалював автівки, схожі на військові
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився 16-річний житель Києва, який шукав швидкого заробітку грошей в інтернеті. Там йому відповів представник спецслужби РФ, який запропонував співпрацю в обмін на гроші.
"Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання: розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру", - йдеться у повідомленні.
Після виконання цього завдання, за даними СБУ, куратор пообіцяв підозрюваному "великі гроші" в обмін на підпал військових автомобілів. Обов’язковою умовою була відеозйомка цього процесу.
Правоохоронці встановили, що підпалювати треба було не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову.
На підставі зібраних доказів 16-річному хлопцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Попри юний вік фігуранта, я зазначає СБУ, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
"Також за цими статтями кваліфіковано злочинні дії його російського куратора. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Крім того, росіянину заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність)", - йдеться у повідомленні.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що передувало
У червні невідомі підпалили військовий мікроавтобус на автостоянці в Дніпрі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
29 липня невідомі в Києві підпалили автомобіль медслужби Третьої штурмової бригади, який евакуював поранених.
Того ж дня стало відомо, що Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала в Одесі шістьох молодиків, які на замовлення російської спецслужби вчинили серію підпалів службових авто Сил оборони.
Днями повідомлялося, що на Харківщині поліцейські затримали 18-річного хлопця, який за 40 тис. грн підпалив автомобіль військовослужбовця.
У Києві суд дав 8 років тюремного ув'язнення безробітному чоловікові, який спалив 10 військових автівок і пошкодив ще три.
Уже пізніше СБУ та Нацполіція затримали неодружену пару, яка в Київській області підпалювала військові та волонтерські авто на виконання завдання росіян.
Загалом Нацполіція спільно з СБУ викрила 68 осіб, причетних до підпалів техніки військовослужбовців і волонтерів.
У Центрі протидії дезінформації впевнені, що диверсії з підпалами автівок українських військових у тилу – це робота російського ГРУ.
Вночі 8 серпня у Києві двоє чоловіків сталили автівку громадської активістки. Правоохоронці затримали їх та повідомили про підозру.
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