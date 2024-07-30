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Правоохоронці затримали пару, яка підпалювала волонтерські й військові авто на Київщині

Дар'я Куркіна
30 липня, 2024 вiвторок
17:51
Кримінал

СБУ та Нацполіція затримали неодружену пару, яка в Київській області підпалювала військові та волонтерські авто для виконання завдання росіян

Зміст

Про це інформує Служба безпеки.

Фігурантами виявились 25-річний житель Черкащини та його 20-річна співмешканка. Вони шукали легкого заробітку в інтернеті й на початку липня 2024 року на їхні "резюме" відгукнувся представник РФ, запропонувавши оплату за знищення авто ЗСУ.

Аби виконати це завдання, пара прибула на Київщину та знайшла місця паркування військових автомобілів. Коли вони виявили три потенційні цілі - сфотографували їх та відправили "на погодження" ворожому куратору.

"Після його команди пара прибула у визначений час на "потрібні" локації, де протягом однієї ночі намагалася знищити одразу три авто. Мова йде про службовий мінівен ЗСУ, а також мікроавтобус та позашляховик, які були завезені волонтерами в Україну для передачі Силам оборони", - розповідають в СБУ.

Акцентують, що після підпалу підозрювані перебували на місці злочину, аби зафільмувати загоряння авто для російського куратора.

Правоохоронці затримали чоловіка й жінку "по гарячих слідах" та вилучили запалювальну суміш і мобільні телефони, через які вони отримували інструкції від агресора.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ.

Фігурантам загрожує до 8 років за ґратами.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 29 липня стало відомо, що Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала в Одесі шістьох молодиків, які на замовлення російської спецслужби вчинили серію підпалів службових авто Сил оборони.
Теги:
Україна
Росія
волонтери
СБУ
військові
Київщина
Черкащина
поліція
Війна з Росією
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