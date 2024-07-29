Намагалися підпалити 15 автівок Сил оборони на замовлення ФСБ: шістьом кур'єрам з Одеси оголосили підозри

Про це інформує пресслужба СБУ.



Зазначається, що за два тижні затримані намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.



Учасникам ворожого осередку, що діяв в різних частинах Одеси, виявилися шестеро чоловіків віком від 18 до 24 років. Вони працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі.



У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої резюме. В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів.



Фігуранти замикались на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший - знімав це на відео.



За даними СБУ, працюючи під прикриттям кур’єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору для погодження.



Після команди від ФСБ чоловіки вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішшю та підпалювали. Далі фігуранти фільмували загоряння для звітності перед агресором. Надалі окупанти планували використати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.



У затриманих вилучили саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони з доказами злочинів. Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.