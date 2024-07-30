За 40 тис. грн спалив авто військового: на Харківщині затримали 18-річного чоловіка

Про це повідомляє Національна поліція України.

У п'ятницю, 26 липня, до поліції надійшло повідомлення про пожежу: невідомий підпалив автівку Range Rover, яка належить військовому. Слідчо-оперативна група поліції знайшла неподалік пляшку з залишками запальної суміші.

Правоохоронці протягом двох діб встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 18-річний мешканець Харківщини.

Зазначається, що хлопець у месенджері познайомився з невідомим, котрий запропонував так званий підробіток - за 40 тисяч гривень підпалити автомобіль військового.

"Молодик погодився, та ввечері 25 липня приїхав на залізничний вокзал Харкова, де знаходився автомобіль. Для вчинення злочину зловмисник прихопив із собою пляшку бензину, дочекався вечора та підпалив позашляховик. Після чого надіслав "роботодавцю" відео пожежі", - кажуть у поліції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.