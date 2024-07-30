ГРУ причетне до підпалу автівок українських військових у тилу, - керівник ЦПД Коваленко
У Центрі протидії дезінформації впевнені, що диверсії з підпалами автівок українських військових у тилу – це робота російського ГРУ
Про це ЦПД повідомляє у Telegram
За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, російське ГРУ активно вербує українських громадян у тилу. Зокрема, для здійснення підпалів автівок військових та інших диверсій.
"Головна логіка дій РФ зараз – вони не можуть перемогти на фронті, тому намагаються створити напругу в тилу. Удари по енергетиці, інформаційна війна, масштабування тем розколу, диверсії – це все робота їхніх спецслужбістів", – сказав Андрій Коваленко.
До подібної тактики російські спецслужби вдаються не лише в Україні, але й на території ЄС.
"Там намагаються збільшувати кількість диверсій і формувати імідж українців як терористів для жителів країн Євросоюзу. У такий спосіб росіяни хочуть досягти зменшення бажання Заходу допомагати Україні", – підсумував Андрій Коваленко.
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