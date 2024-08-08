У Києві спалили автівку громадської активістки: правоохоронці затримали підозрюваних

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що підпал автівки стався близько опівночі на проспекті Відрадному в Києві. До цього, ймовірно, причетні 42-річний киянин та 39-річний мешканець Київської області.

Правоохоронці з'ясували, що один з підозрюваних простежив за громадською активісткою та встановив адресу, за якою вона залишає свій автомобіль. Отримавши необхідну інформацію інший чоловік вночі облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив.

Поліцейські затримали обох чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пізніше слідчий Солом’янського управління поліції повідомив затриманим про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

У червні невідомі підпалили військовий мікроавтобус на автостоянці в Дніпрі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

29 липня невідомі в Києві підпалили автомобіль медслужби Третьої штурмової бригади, який евакуював поранених.

Того ж дня стало відомо, що Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала в Одесі шістьох молодиків, які на замовлення російської спецслужби вчинили серію підпалів службових авто Сил оборони.

Днями повідомлялося, що на Харківщині поліцейські затримали 18-річного хлопця, який за 40 тис. грн підпалив автомобіль військовослужбовця.

У Києві суд дав 8 років тюремного ув'язнення безробітному чоловікові, який спалив 10 військових автівок і пошкодив ще три.

Уже пізніше СБУ та Нацполіція затримали неодружену пару, яка в Київській області підпалювала військові та волонтерські авто на виконання завдання росіян.

Загалом Нацполіція спільно з СБУ викрила 68 осіб, причетних до підпалів техніки військовослужбовців і волонтерів.

У Центрі протидії дезінформації впевнені, що диверсії з підпалами автівок українських військових у тилу – це робота російського ГРУ.