Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У Києві спалили автівку громадської активістки: правоохоронці затримали підозрюваних

У Києві спалили автівку громадської активістки: правоохоронці затримали підозрюваних

Катерина Єсікова
8 серпня, 2024 четвер
09:36
Кримінал Підпал автівки

Вночі 8 серпня у Києві двоє чоловіків сталили автівку громадської активістки. Правоохоронці затримали їх та повідомили про підозру

Зміст

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що підпал автівки стався близько опівночі на проспекті Відрадному в Києві. До цього, ймовірно, причетні 42-річний киянин та  39-річний мешканець Київської області. 

Правоохоронці з'ясували, що один з підозрюваних простежив за громадською активісткою та встановив адресу, за якою вона залишає свій автомобіль. Отримавши необхідну інформацію інший чоловік вночі облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив.

Поліцейські затримали обох чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пізніше слідчий Солом’янського управління поліції повідомив затриманим про підозру за  ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

У червні невідомі підпалили військовий мікроавтобус на автостоянці в Дніпрі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

29 липня невідомі в Києві підпалили автомобіль медслужби Третьої штурмової бригади, який евакуював поранених.

Того ж дня стало відомо, що Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала в Одесі шістьох молодиків, які на замовлення російської спецслужби вчинили серію підпалів службових авто Сил оборони.

Днями повідомлялося, що на Харківщині поліцейські затримали 18-річного хлопця, який за 40 тис. грн підпалив автомобіль військовослужбовця.

У Києві суд дав 8 років тюремного ув'язнення безробітному чоловікові, який спалив 10 військових автівок і пошкодив ще три.

Уже пізніше СБУ та Нацполіція затримали неодружену пару, яка в Київській області підпалювала військові та волонтерські авто на виконання завдання росіян.

Загалом Нацполіція спільно з СБУ викрила 68 осіб, причетних до підпалів техніки військовослужбовців і волонтерів.

У Центрі протидії дезінформації впевнені, що диверсії з підпалами автівок українських військових у тилу – це робота російського ГРУ.

Теги:
Суспільство
поліція
новини Києва
Читайте також:
спека у Європі
Автор Катерина Єсікова
7 серпня, 2024 середа
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати +40 °C
Нігер
Автор Ксенія Золотова
7 серпня, 2024 середа
Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною
Рослини, які цвітуть все літо
Автор Крістіна Слончак
6 серпня, 2024 вiвторок
Щоб сад був завжди яскравим: топ квітів, що мають тривале цвітіння
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.77
    Купівля 40.77
    Продаж 41.25
  • EUR
    Купівля 44.5
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
8 серпня
09:45
Ексклюзив
"Ворог шалено тисне, але зазнає великих втрат": начальник артрозвідки бригади "Рубіж" про Сіверський і Лиманський напрямки
09:23
сили ППО
ППО вночі збила 2 ракети Х-59 та 4 "шахеди"
08:59
путін путлер
Україна просить Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію новообраної президентки
08:56
Донецька область
На Донеччині росіяни за добу вбили двох людей, ще чотирьох поранили
08:38
Оновлено
На Херсонщині окупанти атакували дронами автобус з гуманітаркою
Минулої доби внаслідок атак по Херсону й області постраждали 8 людей, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру
08:23
Тейлор Свіфт
У Відні скасували концерти Тейлор Свіфт через терористичну загрозу
08:22
Оновлено
ракета "Довгий Нептун"
Минулої доби на фронті відбулося 96 боєзіткнень, ворог атакував на 11 напрямках
08:21
Дмитро Медведєв
"Треба йти до Києва і далі": Медведєв відреагував на операцію в Курській області
08:07
OPINION
Юрій Богданов
Про Курськ: війна — це справа вкрай нелінійна
07:54
збили російський гелікоптер Мі-28
Літак, гелікоптер і 1140 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:46
Герман Галущенко
Атомна генерація України наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії, - Галущенко
07:37
Нікополь
Окупанти вночі атакували Нікопольщину: постраждав 12-річний хлопець
07:23
AH-64
У США розбився військовий гелікоптер: загинув пілот-інструктор
07:05
Анонс
Каміла Конотоп, Олімпіада, важка атлетика
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 8 серпня. Розклад
06:58
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
Байден побоюється, що в разі поразки Трампа на виборах у США передача влади не відбудеться мирним шляхом
06:57
Укроборонпром уперше увійшов до топ-50 провідних світових виробників озброєнь
06:41
війна з Росією, вибух, Росія
Українські бійці підтвердили просування на 10 км у Курській області, - ISW
06:25
українські полонені
У Росії зазнавали катувань 95% українських військовополонених, - місія ООН
06:12
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ вивела у Чорне море два ракетоносії: загальний залп - до 8 "калібрів"
06:09
Швейцарські льодовики стрімко зменшуються
Льодовики в тропіках тануть швидше, ніж прогнозували, - науковці
06:05
Хезбола, Ліван
"Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, - CNN
05:11
На прикордонні Сумщини тимчасово закрили один з гуманітарних коридорів, - Верещук
04:08
Еммануель Макрон
Макрон закликав президента Ірану запобігти ескалації на Близькому Сході
02:53
Петер Стано
Ситуація в Курській області: в ЄС заявили, що Україна має законне право на захист
02:14
"Ця нагорода, напевно, відкриє нові двері у моєму житті": боксер Хижняк прокоментував здобуття золота на Олімпіаді-2024
01:41
Ілюстративне фото
У Непалі в горах розбився гелікоптер: загинуло 5 людей
01:03
виставка художника Івана Марчука
У Києві відкрили виставку художника Івана Марчука "Космічна містерія життя"
00:48
Інфографіка
Олександр Хижняк
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 12-го дня змагань
00:20
Олександр Хижняк
Український боксер Хижняк здобув золото Олімпіади-2024
2024, середа
7 серпня
23:58
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до ВР законопроєкт про множинне громадянство
23:40
Оновлено
Мауріц К'єргор, Зальцбург - Твенте
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го кваліфікаційного раунду
23:37
Війна з Росією, ЗСУ, військові
DeepState: на Донеччині Сили оборони відкинули росіян у Нью-Йорку, проте ворог захопив Сергіївку
23:23
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
"Нагадує Харківську операцію": політолог Рейтерович про ситуацію у Курській області
23:00
Оновлено
Євген Поддубний
У Росії "поховали" та "воскресили" пропагандиста Поддубного
22:41
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Російська дезінформація: США вимагають від Києва пояснень щодо обстрілу Курської області
22:30
Юї Сусакі та Оксана Лівач (праворуч), Олімпіада-2024
Українка Лівач програла в сутичці за бронзу на Олімпіаді-2024
21:36
Аналітика
Сергій Згурець
Ситуація у Курській області, перше збиття російського гелікоптера українським FPV-дроном, який запас міцності залишився у Росії. Колонка Сергія Згурця
21:21
Оновлено
Джон Кірбі
США звернуться до України, аби "краще зрозуміти ситуацію" у Курській області, - Білий дім
20:56
Курськ
У Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації
20:48
Ексклюзив
Микола Княжицький
Сьогодні немає підстав для переговорів з Росією, - нардеп Княжицький
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV