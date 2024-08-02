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Знищив 10 військових автівок і пошкодив 3: у Києві серійний палій отримав тюремний строк

Юлія Юліна
2 серпня, 2024 п'ятниця
15:24
Кримінал суддя_суддівська мантія

У Києві суд дав 8 років тюремного ув'язнення безробітному чоловікові, який спалив 10 військових автівок і пошкодив ще три

Зміст

Про це поінформувала пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурор у суді довів, що з вересня 2022 року по серпень 2023 року на території Лісового масиву у столиці чоловік підпалив 10 автомобілів, які використовувались військовослужбовцями ЗСУ чи мали символіку збройних формувань. Для цього він використовував саморобні запальні пристрої із таймером", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ще три автомобілі засуджений намагався підпалити, однак йому це не вдалося. Унаслідок дій зловмисника також було пошкоджено автомобілі, які були припарковані поруч.

"Які саме машини підпалити чоловік визначав сам, катаючись на велосипеді. Діяв за власною ініціативою, керуючись неприязню до військовослужбовців та усіх, хто захищає Україну чи допомагає армії. Киянин ніде не працював, жив з батьками та багато часу проводив у мережі інтернет", - розповіли в ОГП.

Там додали, що під час останньої спроби підкласти запальну суміш на колесо автомобіля чоловіка затримали. З собою у нього був ще один саморобний пристрій для підпалу автівки.

Чоловіка визнали винним в знищенні автомобілів шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК У), наразі він перебуває під вартою.

Теги:
Новини
Україна
новини Києва
Офіс генпрокурора
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