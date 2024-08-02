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Поліція викрила 68 осіб, причетних до підпалів автівок військових і волонтерів

Ксенія Золотова
2 серпня, 2024 п'ятниця
10:03
Війна з Росією Палаюче авто, ДТП, пожежа

Нацполіція спільно із СБУ викрила 68 осіб, причетних до підпалів техніки військовослужбовців і волонтерів

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Про це повідомив начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський в ефірі телемарафону.

"Нацполіція спільно із СБУ розкрили 59 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і викрили 68 осіб у скоєнні цих злочинів", - заявив він.

За словами правоохоронця, найбільше підпалів авто зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові.

Він розповів, що підпали скоюють особи різної вікової категорії, лише частина із них є неповнолітніми. Усіх їх об’єднує бажання заробити швидкі і легкі гроші, додав Дзюбинський.

Він заявив, що автомобілі були підпалені на замовлення представників спецслужб РФ.

Начальник карного розшуку НПУ розповів, що зазвичай людей вербують, коли вони шукають роботу в інтернеті, зокрема через телеграм-канали натрапляють на оголошення про роботу. Далі із ними зв’язуються анонімні адміністратори і пропонують за грошову винагороду здійснити підпал автомобілів.

Дзюбинський зазначив, що підпал авто військовослужбовців кваліфікується як заподіяння шкоди обороноздатності держави - ст.113 (диверсія) і ст. 114 (перешкоджання діям ЗСУ) ККУ. У випадку настання особливо тяжких наслідків це кваліфікується як тероризм. За підпали авто передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 6 років до довічного ув'язнення.

  • У понеділок, 29 липня, невідомі в Києві підпалили автомобіль медслужби Третьої штурмової бригади, який евакуював поранених.
Теги:
Кримінал
Україна
Росія
волонтери
СБУ
військові
поліція
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