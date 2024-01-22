На Донеччині нацгвардійця затримали за підозрою в убивстві двох цивільних і двох поліцейських

Про це інформує пресцентр Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що слідчо-оперативну групу поліціянтів викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем.

Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 08:00 на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

Згодом правоохоронці затримали військовослужбовця Національної гвардії за підозрою в умисному вбивстві.

ДБР відкрило кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі проводять комплекс заходів щодо встановлення обставин події.

У пресцентрі Бюро додали, що досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.