На Донеччині нацгвардійця затримали за підозрою в убивстві двох цивільних і двох поліцейських
Уранці неділі, 21 січня, у Лимані Донецької області знайшли убитими чотирьох людей − двох правоохоронців і двох цивільних жінок. За підозрою у скоєнні злочину затримали військовослужбовця Нацгвардії
Про це інформує пресцентр Державного бюро розслідувань (ДБР).
Зазначається, що слідчо-оперативну групу поліціянтів викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем.
Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 08:00 на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.
Згодом правоохоронці затримали військовослужбовця Національної гвардії за підозрою в умисному вбивстві.
ДБР відкрило кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі проводять комплекс заходів щодо встановлення обставин події.
У пресцентрі Бюро додали, що досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.
- Того ж дня на вулиці Запоріжжя чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку, після чого покінчив життя самогубством. Згодом жінка померла.
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