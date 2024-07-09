На Донеччині повідомили по підозру військовому та директору благодійного фонду, які переправляли чоловіків за кордон

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, директор благодійного фонду оформив та видав «клієнту» волонтерське посвідчення для перетину державного кордону. Спочатку ціна «послуги» складала 6 тис. доларів, потім ділки захотіли від чоловіка вже 12 тис. доларів.

5 липня у Києві працівники Бюро затримали військовослужбовця під час отримання частини оплати у сумі 8,5 тис. доларів від військовозобов’язаного.

Фото: Державне бюро розслідувань

Під час обшуків у організаторів оборудки правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, що можуть свідчити про вчинення злочину, а також майже 20 тис. доларів та 4 тис. євро.

Фото: Державне бюро розслідувань

Військовослужбовцю та директору благодійного фонду повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою директору благодійного фонду. Військовому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 181 тис. грн.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.