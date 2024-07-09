Викрадали гроші з рахунків загиблих воїнів ЗСУ: у Дніпрі повідомили про підозру 5 учасникам злочинної схеми
Служба безпеки України і Нацполіція затримали у Дніпрі підозрюваних у викраденні грошей з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ
Про це повідомляють пресслужба СБУ та Офісу генпрокурора.
За матеріалами справи, зловмисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судово-медичну експертизу до Дніпра.
Фігуранти залучили працівника обласного бюро судмедекспертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу.
Серед награбованих предметів: платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
Через ці гаджети зловмисники входили до банківських додатків і переказували гроші на власні рахунки.
У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах.
Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
Наразі встановлено 20 потерпілих. Зловмисники привласнили майже 1,5 млн грн, які належали загиблим захисникам України.
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх п’ятьох учасників схеми, які, за даними слідства, діяли у складі злочинного угруповання.
Окрім працівника бюро судмедекспертизи до складу банди входив ІТ-фахівець, який зламував банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
На підставі зібраних доказів зловмисникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч .4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах);
ч. 4 ст. 185 (крадіжка);
ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, за попередньою змовою групою осіб);
ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Фото: t.me/SBUkr
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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