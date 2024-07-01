Планували захопити Верховну Раду після Дня Конституції: СБУ у Києві затримала групу "громадських активістів"

Про це інформують в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що група людей змовилася 30 червня провести в Києві так зване віче, до якого хотіли залучити громадські організації та громадськість під приводом громадського заходу.

Під час цього заходу учасники нібито мали "вибрати тимчасовий уряд" України, захопити будівлю Верховної ради, заблокувати її роботу та "усунути від виконання обов’язків" керівництво держави. Водночас учасникам заходу змовники не розповідали про свої силові плани.

За даними слідства, організатором заходу виявився керівник громадської спілки, який вже мав досвід участі у безрезультатних провокаційних заходах з 2015 року. Він винайняв у Києві зал, який вміщує дві тисячі осіб, а також підшукував військових та озброєних охоронців приватних структур для реалізації силового захоплення.



Його спільники - чоловіки з Дніпропетровщини та Київщини. До своїх лав вони вербували також керівника ГО з Прикарпаття, але той відмовився через явну протиправність таких дій.

Правоохоронці викрили спільників та обшукали їх помешкання. Там знайшли зброю, боєприпаси, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Затриманим оголосили про підозру в діях та закликах до дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За це їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.