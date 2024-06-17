На Київщині чоловік кинув гранату на вулиці й поранив себе та перехожу
У Сквирській громаді Білоцерківського району Київщини чоловік на вулиці кинув гранату, в результаті чого травмувалась перехожа й сам зловмисник. Чоловіка затримала поліція
Про це повідомляє Поліція Київської області.
Про подію до поліції повідомила свідок, яка описала прикмети зовнішності та одяг зловмисника, після чого поліцейські, кінологи та вибухотехніки почали пошуки чоловіка.
У той же вечір правоохоронці затримали 32-річного правопорушника за його місцем проживання.
Поліція встановила, що гранату зловмисник знайшов у селі за допомогою металошукача цьогоріч на початку квітня, яку забрав собі та незаконно зберігав у себе вдома. Раніше він вже мав проблеми із законом за побиття знайомої та зберігання холодної зброї.
Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 7 років ув’язнення.
Фото: facebook Поліція Київської області
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