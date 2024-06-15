У Вінниці військовий застрелив двох дівчат-стрімерок, після чого наклав на себе руки, - ЗМІ

Про це повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці розповідають, що повідомлення про подію надійшло до них від медиків 13 червня вранці.

За їхніми словами, поранена 19-річна дівчина встигла викликати швидку, однак була не в змозі відчинити двері лікарям та поліції, тож потрапити у квартиру на третьому поверсі правоохоронці змогли через вікно. На місці події поліцейські виявили тіло другої дівчини, також з вогнепальними пораненнями.

Поліція встановила, що у ході сварки чоловік загиблої відкрив вогонь з пістолета у помешканні й застелив 18-річну дружину та поранив її подругу, яку у важкому стані госпіталізували. Після вбивства чоловік пішов у безлюдну прибережну зону обласного центру, де вистрелив собі в голову, зазначили правоохоронці.

Пізніше стало відомо, що 14 червня у лікарні померла 19-річна дівчина, яка отримала тяжке вогнепальне поранення внаслідок стрілянини, повідомило "Суспільне Вінниці" з посиланням на речницю ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріну Маєвську.

Ким були дівчата

Журналісти видання "20 хвилин" в ході власного розслідування дізнались, що дівчат звати Наталія та Віра, а хлопця Михайло.

Дузі пари розповіли, що одну з дівчат звали Наталія, їй було 18 років, вона народилася в селі Кукули на Вінниччині. Мати дівчини, за їхніми словами, зловживала алкоголем. Сама Наталія завершила навчання в школі, але нікуди не вступала. Невдовзі вона переїхала до міста Тульчин, де знайшла роботу.

З Instagram Наталії журналісти дізналися, що її коханого звали Михайло Мазур. У соціальній мережі Threads в описі можна було дізнатися, що пара заручилася 11 вересня 2023 року, а побралася 23 вересня.

Про Михайла відомо, що йому було 23 роки, і він був родом з Піщанки на Вінниччині. Воював на фронті два роки.

Спільний товариш пригадав, що зі слів Наталії, Михайло добивався її два роки: "Вона не хотіла бути з ним, але все-таки довірилася йому, і вже під час війни вони одружилися".

Дівчина переїхала ближче до чоловіка, але після сварки з ним повернулася до Вінниці.

"Він її дуже ревнував, і через те, що він втратив побратима, то дуже міг швидко розізлитися. Сприймав близько до серця все, що про нього погане говорили", - каже товариш.

Сусіди зазначають, що Наталія переїхала на квартиру, де сталося вбивство, три місяці тому. Михайла раніше тут не бачили.

"Квартиру здавали в оренду. Тут жило багато людей. Були п'янки, сварки і бійки. А в кінці літа чи на початку осені минулого року її придбала одна пенсіонерка. Зробили ремонт. Моєму батькові розповідали, що там мав би жити онук чи онучка цієї жінки. То коли заселилася Наташа, то ми подумали, що це її онучка. І живе просто разом з подругою, — розповіла сусідка, яка жила навпроти дівчат.

Другу дівчинку, подругу Наталі, звали Віра. Їй було 19 років, і вона родом з міста Дніпро з багатодітної родини, встановили журналісти. Після завершення школи дівчина теж нікуди не вступала, а у Вінницю переїхала до подруги. Обидві дівчини були блогерками, вели стріми в TikTok.

У коментарях під дописом про трагедію один читач написав, що вони мали спільні ефіри з росіянами, організовували батли. Журналісти знайшли підтвердження цьому на сторінках дівчат: вони їх активно вели, і у Віри "Пантери" в TikTok можна було побачити 48 тис. підписників, а у Наталі "Бандерівки" — 13 тис..

Крайнє відео Віра опублікувала лише добу тому. Рідні дівчини приїхали з Дніпра, коли дізнались про її смерть у лікарні.

У мережі стверджують, що дівчата регулярно проводили прямі ефіри на цій платформі, де спілкувалися з росіянами, які підтримують війну в Україні та висміювали "руський мір" та його терористичного "директора кремля".

Як сталося вбивство

Журналісти встановили, що Михайло приїхав додому, бо отримав відпустку, а до дівчат, як припускають знайомі, він прийшов, бо не хотів погоджуватися на розлучення, якого хотіла Наталя.

"Вона хотіла розлучитися з ним. А він говорив, що не хоче ні з ким її ділити", — каже подруга.

Зі слів свідків, вбивство сталося близько третьої ночі. Сусідка почула постріли, але не зрозуміла, що це.

"Почула десь два хлопки у сусідів, підійшла до своїх дверей. Там тихо, нічого не чути, і тільки я лягла, почула третій хлопок. Знову підійшла, нічого не чути. Але за стіною звуки голосної музики і якісь приглушені голоси. І тут через кілька хвилин вони затихли. А вже о п'ятій годині ранку до мене постукали дільничий та два парамедики", — розповіла жінка.

Кінцевий мотив вбивства достеменно невідомий, проте зі слів знайомих, Наталя зрадила Михайла, але той попри все не хотів розлучення.

Журналісти також встановили, що Михайло Мазур був учасником бойових дій і мав контузії. Також друзі загиблих вважають, що найімовірніше, хлопець привіз зброю з фронту.

Фото: https://vn.npu.gov.ua/

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