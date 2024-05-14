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Російський військовий впритул застрелив цивільного на Харківщині: відкрито провадження

14 травня, 2024 вiвторок
17:48
Війна з Росією Окупанти
Зміст

Російський військовослужбовець у вівторок, 14 травня, впритул застрелив жителя села Стариця, що на Харківщині: відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

"За даними слідства, у с. Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця", - йдеться у повідомленні. 

Того ж дня під час озброєного нападу окупантів зник цивільний, його місце перебування невідоме. Правоохоронці мають декілька версій його зникнення, серед яких - незаконне позбавлення волі або вбивство. 

Наразі відомості внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

  • Раніше слідчі ідентифікували російського військового-снайпера, який причетний до воєнних злочинів у Гостомелі. Він спільно зі співслужбовцями відкрив вогонь по цивільній автівці. 

Теги:
Кримінал
російська армія
окупанти
Харківщина
Офіс генпрокурора
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