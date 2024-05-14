Російський військовий впритул застрелив цивільного на Харківщині: відкрито провадження

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, у с. Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця", - йдеться у повідомленні.

Того ж дня під час озброєного нападу окупантів зник цивільний, його місце перебування невідоме. Правоохоронці мають декілька версій його зникнення, серед яких - незаконне позбавлення волі або вбивство.

Наразі відомості внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).