Російський військовий впритул застрелив цивільного на Харківщині: відкрито провадження
Російський військовослужбовець у вівторок, 14 травня, впритул застрелив жителя села Стариця, що на Харківщині: відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, у с. Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця", - йдеться у повідомленні.
Того ж дня під час озброєного нападу окупантів зник цивільний, його місце перебування невідоме. Правоохоронці мають декілька версій його зникнення, серед яких - незаконне позбавлення волі або вбивство.
Наразі відомості внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- Раніше слідчі ідентифікували російського військового-снайпера, який причетний до воєнних злочинів у Гостомелі. Він спільно зі співслужбовцями відкрив вогонь по цивільній автівці.
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