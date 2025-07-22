На Київщині невідомий вистрілив у чоловіка в автівці: поліція розшукує нападника
У Василькові Київської області невідомий підійшов до автомобіля місцевого жителя та здійснив кілька пострілів у бік водія, унаслідок чого той дістав поранення
Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.
Подія сталася ввечері 21 липня.
"Подія сталася 21 липня о 22:50 у місті Васильків Обухівського району Київської області: на вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover. Чоловік отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Відкрито провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство).
Поліція розшукує нападника.
- Раніше цього місяця в Києві велосипедист вистрілив в автівку ветеранки Вікторії Дворецької із сином. Нападнику повідомили про підозру.
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