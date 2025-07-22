На Київщині невідомий вистрілив у чоловіка в автівці: поліція розшукує нападника

США чітко вказують, хто буде головним у Європі: Таран про розміщення ядерної зброї у Великій Британії

"Якщо ми плакатимемо, то ми загинемо": розмова з Наталією Сумською та Анатолієм Хостікоєвим про театр, життя і Росію