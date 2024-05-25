На Одещині чоловік намагався перетнути кордон на дитячому матраці з людиною-павуком

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що спершу чоловік планував переплисти через річку Турунчук, а надалі й Дністер.

"Такий туристичний маршрут чоловік обрав для себе особисто, користуючись онлайн-картою. Для подолання водної перешкоди придбав дитячий матрац з зображенням людини-павука, ласти та зібрав невеличкий рюкзак", - йдеться у повідомленні.

Натомість прикордонний наряд виявив та затримав одесита. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення ст. 204-1 КУпАП.

Фото: Держприкордонслужба

Про ухилянтів на кордоні

Працівники Чернівецького прикордонного загону неподалік державного кордону зупинили легковий автомобіль, який їхав до Румунії. В авто перебувало 9 чоловіків. Серед них водій, який віз "пасажирів" до кордону, та провідник, котрий мав перевести їх до сусідньої країни. Чоловіки були мешканцями Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей та Києва. За "комфорт" проїхатись у три яруси кожен з них мав сплатити від 8,5 до 10 тисяч євро.

Також українські та словацькі прикордонники ліквідували незаконний канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Його громадянин України, який наразі перебуває у Словаччині. Він підшуковував охочих втекти з України та керував їхніми діями з-за кордону.

Окрім того, у Чернівецькій області затримали п'ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути держкордон з Румунією. За план втечі вони заплатили по 7 тисяч доларів.