На Одещині іноземці везли 16 чоловіків за кордон у рефрижераторі з м'ясом
Правоохоронці на Одещині повідомили про підозру двом іноземцям, які у рефрижераторі з м'ясом нелегально перевозили за кордон 16 чоловіків
Про це повідомляє Національна поліція України.
За даними слідства, двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку.
"Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти їх через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови", - йдеться у повідомленні.
У поліції кажуть, що за свої послуги кожен чоловік повинен був заплатити підприємцям від 6 до 8 тис. доларів.
Наразі слідчі повідомили порушникам про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 10 млн грн.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки України оголосила підозру жителю Одеської області у підготовці підпалу будівель ТЦК та релейних шаф Укрзалізниці на замовлення російських спецслужб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.97 Купівля 40.97Продаж 41.43
- EUR Купівля 44.73Продаж 45.47
- Актуальне
- Важливе