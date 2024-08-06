На Одещині іноземці везли 16 чоловіків за кордон у рефрижераторі з м'ясом

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

"Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти їх через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови", - йдеться у повідомленні.

У поліції кажуть, що за свої послуги кожен чоловік повинен був заплатити підприємцям від 6 до 8 тис. доларів.

Наразі слідчі повідомили порушникам про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.