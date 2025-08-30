На Одещині Lexus з'їхав в кювет і перекинувся: ЗМІ пишуть, що за кермом був мер Рені Плєхов, а загибла - його мати
У суботу, 30 серпня, на автодорозі між Введенкою та Світлодолинським в Одеській області сталася ДТП за участю позашляховика Lexus. За даними поліції, водій з'їхав із проїжджої частини в кювет, після чого автомобіль перекинувся. ЗМІ пишуть, що за кермом був мер Рені Плєхов, а загибла - його мати
Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта зазначив, що за попередніми даними, що 53-річний водій позашляховика Lexus допустив виїзд із проїжджої частини в кювет з подальшим перекиданням автомобіля.
Унаслідок ДТП загинула 72-річна жінка, яка їхала на пасажирському сидінні. Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, ушпиталили.
Чоловіка буде перевірено на стан спʼяніння.
За інформацією Бессарабія INFORM, за кермом перебував мер Рені Ігор Плєхов. У салоні також була його 72-річна мати та 5-річний син. Жінка загинула на місці, Плєхов та дитина отримали численні травми і були доставлені до місцевої лікарні, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Водія перевірять на стан сп’яніння.
