У Києві сталася ДТП, в якій загинув правоохоронець: за розслідування взялися в ДБР

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що ДТП сталася о 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Казимира Малевича. Автомобіль Renault зіткнувся зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб правоохоронців перекинувся.

фото: Державне бюро розслідувань

"Поліцейський, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб – учасників ДТП, отримали тілесні ушкодження, їхній стан стабільний", - розповіли в ДБР.

фото: Державне бюро розслідувань

В межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України слідчі ДБР працюють на місці трагедії та з’ясовують усі обставини аварії.