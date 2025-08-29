У Києві сталася ДТП, в якій загинув правоохоронець: за розслідування взялися в ДБР
У п’ятницю, 29 серпня, у Києві сталася ДТП, в якій загинув правоохоронець. Ще троє учасників аварії отримали травми
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що ДТП сталася о 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Казимира Малевича. Автомобіль Renault зіткнувся зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб правоохоронців перекинувся.
фото: Державне бюро розслідувань
"Поліцейський, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб – учасників ДТП, отримали тілесні ушкодження, їхній стан стабільний", - розповіли в ДБР.
фото: Державне бюро розслідувань
В межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України слідчі ДБР працюють на місці трагедії та з’ясовують усі обставини аварії.
- 23 серпня у Харкові сталася ДТП за участі легкового автомобіля, тролейбуса та автобуса, внаслідок чого постраждало дев'ять людей. Водія авто затримали в стані алкогольного сп'яніння.
