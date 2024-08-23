На Одещині посадовців міграційної служби викрили на організації схеми для ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Служба безпеки України.

На Одещині затримали чотирьох фігурантів: главу райвідділу ДМС, двох його підлеглих, а також посадовця регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг.

Зазначено, що вони налагодили корупційний механізм, коли чоловіки призовного віку за гроші намагались "віддалено" оформити закордонні паспорти.

"Така "схема" дозволяла військовозобов’язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП", - пояснюють у СБУ.

Фото: СБУ

Відомо, що підозрювані виготовляли для "клієнтів" закордонні паспорти із порушенням процедури, оскільки чоловіки не були присутні у відповідних держустановах.

Аби оформити документи, посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок "робили" із дистанційно надісланої світлини.

Потім фігуранти справи передавали паспорти клієнтам через мережу посередників. Такі послуги посадовців міграційної служби коштували від $500 до $2,5 тис. залежно від терміновості.

Фото: СБУ

За інформацією слідства, підозрювані отримали на замовлення виготовити дистанційно понад 150 документів.

Під час 57 обшуків за місцями роботи й проживання у них вилучили:

понад $300 тис. та більше ніж 60 тис. євро, ймовірно одержаних злочинним шляхом;

майже 200 печаток і штампів, які використовували у "схемі".

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом посадовцям ДМС (наразі вони вже звільнені), одному працівнику ЦНАП, посереднику та ще одному учаснику оборудки за ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ.

Фігурантам загрожує до 8 років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ